إسرائيل تقصف منصات إطلاق صواريخ تحت أرضية للجهاد الإسلامي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، استهداف عدة مواقع ومنصات لإطلاق الصواريخ تحت الأرضية تابعة لحركة الجهاد الإسلامي.
وقال أفيخاي أدرعي عبر تويتر، إن "جيش الدفاع يستهدف منصات صواريخ وهاون تحت أرضية للجهاد الإسلامي في أرجاء قطاع غزة".
وأضاف: "تغير طائرات حربية في هذه الساعة على منصات صواريخ وهاون تحت أرضية تابعة للجهاد الإسلامي في قطاع غزة وذلك في ضوء رصد أنشطة لخلايا تخريبية بالقرب من مواقع تحت أرضية لإطلاق الصواريخ".
وأعلن أدرعي قبل ذلك عن استهداف طائرة إسرائيلية سيارة كان يستقلها فلسطينيون، زاعمًا أنهم كانوا في طريقهم لموقع رمي صواريخ في منطقة خانيونس.
وقبل ذلك، قصفت إسرائيل ما قالت إنها "خلية".