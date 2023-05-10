إسرائيل تقصف منصات إطلاق صواريخ تحت أرضية للجهاد الإسلامي

وأعلن أدرعي قبل ذلك عن استهداف طائرة إسرائيلية سيارة كان يستقلها فلسطينيون، زاعمًا أنهم كانوا في طريقهم لموقع رمي صواريخ في منطقة خانيونس.

وقبل ذلك، قصفت إسرائيل ما قالت إنها "خلية".