ميليشيا الحوثي توسع حملة اعتقالاتها في صنعاء عشية عيد الأضحى
وسّعت ميليشيا الحوثي في اليمن، حملة الاعتقالات التي تشنها منذ أيام، وبدأت باعتقال موظفين أممين وإغاثيين، لتمتد إلى قيادات وشخصيات سياسية ناشطة في صنعاء.
وقالت مصادر حقوقية يمنية لـ "إرم نيوز"، إن الميليشيا اعتقلت صباح السبت عددًا من الناشطين اليمنيين، بينهم قيادات وشخصيات سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام - جناح صنعاء".
وتضمنت الاعتقالات كذلك، وفق المصادر "موظفين سابقين في سفارات أجنبية، وآخرين يعملون لدى منظمات دولية ومحلية في صنعاء".
وأضافت المصادر أن "المعلومات المتوفرة لديها، تشير إلى أن عدد المعتقلين وصل حتى مساء السبت إلى 6 أشخاص في حملة عشوائية تواصلت حتى ليلة العيد، دون أدنى مراعاة للأسر والعائلات اليمنية التي يُختطف أفرادها".
وذكرت إشراق المقطري عضوة "اللجنة الوطنية للتحقيق بادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان" في اليمن، أن "الاعتقالات المستمرة طالت موظفين ومديرين سابقين في منظمات ومؤسسات الدولة".
وكتبت في تدوينة عبر حسابها بمنصة "إكس": "جماعة الحوثي لم تعطِنا فرصة لنهنأ أو نعيش لحظات العيد، بسبب ممارساتها في مناطق سيطرتها".
وأضافت: "حملات مداهمات واعتقالات مستمرة لموظفين سابقين في منظمات وأيضاً مدراء سابقين في مؤسسات الدولة".
وختمت قائلة: "نتابع بقلق وحزن عليهم وعلى أسرهم. لكل من لا يزال له تأثير بسيط على قيادة الجماعة: اضغطوا عليهم للتوقف".
من جهته، كشف الصحفي فارس الحميري أن أسرة رئيس المكتب التنفيذي لمحافظة تعز الأسبق، رمزي اليوسفي، لم تتمكن من التواصل معه منذ اعتقاله، الإثنين الماضي.
وقال في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "الحوثيون يعتقلون رمزي اليوسفي، رئيس المكتب التنفيذي للعاصمة الثقافية تعز سابقاً، عقب عملية مداهمة لمنزله في منطقة حدة السكنية".
وأضاف: "وفقاً لمصادر في أسرة اليوسفي، فقد انقطع التواصل به كلياً عقب اعتقاله من منزله يوم الإثنين الفائت؛ ولا يعرفون حتى اللحظة سبب أو مكان اعتقاله".
بدوره، كشف أنيس الشريك، رئيس مؤسسة "الراصد لحقوق الإنسان" المستقلة، عن الظروف المأساوية التي يعيشها المعتقلون لدى ميليشيا الحوثي.
وكتب في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "لحظات رعب وانكسار يعيشها المجتمع في صنعاء أعرف أصدقاء وصديقات وزملاء وزميلات في صنعاء يعيشون لحظات رعب وانكسار".
وأضاف: "كل منهم منتظر متى يتم اعتقاله من قبل ميليشيات الحوثيين. الاعتقالات لم تتوقف ونسبة اعتقالات النساء مخيفة".