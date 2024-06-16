ميليشيا الحوثي توسع حملة اعتقالاتها في صنعاء عشية عيد الأضحى

وسّعت ميليشيا الحوثي في اليمن، حملة الاعتقالات التي تشنها منذ أيام، وبدأت باعتقال موظفين أممين وإغاثيين، لتمتد إلى قيادات وشخصيات سياسية ناشطة في صنعاء.

وقالت مصادر حقوقية يمنية لـ "إرم نيوز"، إن الميليشيا اعتقلت صباح السبت عددًا من الناشطين اليمنيين، بينهم قيادات وشخصيات سياسية في حزب المؤتمر الشعبي العام - جناح صنعاء".

وتضمنت الاعتقالات كذلك، وفق المصادر "موظفين سابقين في سفارات أجنبية، وآخرين يعملون لدى منظمات دولية ومحلية في صنعاء".

وأضافت المصادر أن "المعلومات المتوفرة لديها، تشير إلى أن عدد المعتقلين وصل حتى مساء السبت إلى 6 أشخاص في حملة عشوائية تواصلت حتى ليلة العيد، دون أدنى مراعاة للأسر والعائلات اليمنية التي يُختطف أفرادها".