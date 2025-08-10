مجموعة "أبوشباب" تعلن تشكيل قوات شرطية لـ"مكافحة الإرهاب" جنوبي غزة

أعلنت مجموعة "ياسر أبوشباب" اليوم الأحد، أنها شكلت قوات شرطية تضم عناصر أمنية في مناطق سيطرتها شرق مدينة رفح، كاشفة للمرة الأولى عن إنشاء مرافق تعليمية وصحية في المنطقة، التي تسيطر عليها في قطاع غزة.

وقال أبوشباب: "منذ أشهر نقوم بإنشاء نظام كامل متكامل يشمل حفظ الأمن وإنشاء المؤسسات التي تخدم المجتمع المدني، وقمنا بتحقيق نجاحات عديدة في المجالات الحيوية التي تخدم المجتمع المدني وتحفظ أمنه" وفق تعبيره.

أخبار ذات علاقة حماس تعدم 6 فلسطينيين بزعم ارتباطهم بميليشيا ياسر أبو شباب

وأضاف عبر صفحته على "فيسبوك": "قمنا بإنشاء قوات أمن (الشرطة - مكافحة الإرهاب) لحفظ الأمن الداخلي وأي تهديدات من الخارج، وقمنا بإنشاء المستشفى التي يُعالج فيها الجميع حتى لو كانت بقدرات بدائية ونسعى إلى تطويرها في المستقبل".

وتابع أبوشباب، الذي ظهر إلى جانب اثنين من أبرز قادة مجموعته: "أنشأنا أيضا المدرسة التي يتعلم فيها الطلاب بشكل منتظم ويتعلمون فيها العلوم المدرسية ومادة السلام وحقوق الإنسان، وأيضا المطبخ الذي يطعم السكان بشكل منتظم ومشبع، بجانب إسكان السكان في مخيم يحافظ على كرامة الإنسان، وأيضا المسجد الذي يصلي فيه السكان بدون أي تحريض" وفق تعبيره.

وأعرب عن أمله في أن يحصل على الدعم الدولي اللازم لمواصلة نشاطه، مضيفًا: "نشكر الرئيس (الأمريكي) دونالد ترامب على مواقفه الداعمة تجاهنا".

وبدأت المجموعة، التي يقودها أبو شباب في شهر يونيو/حزيران الماضي بالتحرك بخطوات أوسع لتعزيز سيطرتها، من بينها فتح باب التجنيد لمقاتلين في صفوفها، وكذلك إعلانها عن بدء تشكيل لجان إدارية ومجتمعية في المناطق التي تسيطر عليها.

أخبار ذات علاقة ياسر أبو شباب يكشف داعميه ويوجه رسالة إلى حماس

وطالب ياسر أبوشباب، الولايات المتحدة ودول العالم بالاعتراف بإدارة فلسطينية مستقلة تحت إدارته، داعيًا لإقامة ممرات آمنة لنقل الفلسطينيين من مختلف مناطق قطاع غزة إلى المناطق التي يسيطر عليها شرق مدينة رفح أقصى جنوب القطاع.

واعتبر أن مثل هذه الخطوة ستكون مقدمة لبناء "غزة الجديدة الخالية من كل أفكار العنف وممارسات الإرهاب المحلي" بحسب تعبيره.