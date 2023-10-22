كندا تبرئ إسرائيل من قصف مستشفى المعمداني في غزة
قالت وزارة الدفاع الوطني الكندية إن إسرائيل ليست المسؤولة عن قصف المستشفى الأهلي العربي في غزة.
وأضافت في بيان أن "التحليل الذي أجرته قيادة المخابرات التابعة للقوات الكندية على نحو مستقل يشير بدرجة عالية من الثقة إلى أن إسرائيل لم تقصف المستشفى الأهلي في 17 أكتوبر 2023".
وقالت الوزارة إن القصف نجم على الأرجح عن صاروخ أطلق من غزة وأخطأ هدفه وذلك بناء على تحليل لتقارير سرية ومفتوحة المصدر.
والنتائج التي توصلت إليها كندا تطابق النتائج التي خلصت إليها فرنسا والولايات المتحدة أيضا.
وأوضحت كندا أن تقييمها يسترشد إلى تحليل الأضرار التي لحقت بمجمع المستشفى والمباني المجاورة والمنطقة المحيطة بالمستشفى بالإضافة إلى نمط الطيران للذخيرة القادمة.
وقال مسؤولون فلسطينيون إن 471 شخصا قتلوا في الانفجار الذي استهدف المستشفى الأهلي العربي (المعمداني) يوم الثلاثاء. واتهمت وزارة الصحة في غزة إسرائيل بالمسؤولية عن الهجوم في حين قالت إسرائيل إن الانفجار نجم عن صاروخ أطلقه نشطاء وأخطأ هدفه.