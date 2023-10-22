كندا تبرئ إسرائيل من قصف مستشفى المعمداني في غزة

قالت وزارة الدفاع الوطني الكندية إن إسرائيل ليست المسؤولة عن قصف المستشفى الأهلي العربي في غزة.

وأضافت في بيان أن "التحليل الذي أجرته قيادة المخابرات التابعة للقوات الكندية على نحو مستقل يشير بدرجة عالية من الثقة إلى أن إسرائيل لم تقصف المستشفى الأهلي في 17 أكتوبر 2023".

وقالت الوزارة إن القصف نجم على الأرجح عن صاروخ أطلق من غزة وأخطأ هدفه وذلك بناء على تحليل لتقارير سرية ومفتوحة المصدر.