إطلاق صاروخين من جنين تجاه مستوطنة شمال الضفة الغربية
أعلنت كتيبة العياش في جنين عن إطلاقها صاروخين تجاه مستوطنة "شاكيد" الإسرائيلية شمال الضفة الغربية.
ونشرت الكتيبة فيديو قصيرا يوثق إطلاق الصاروخ اليوم الاثنين.
وقالت مجموعة العياش في بيانٍ لها على حسابها في تلغرام: "تمكن مجاهدونا في #كتيبة_العياش وبعون الله وتوفيقه من استهداف مغتصبة شاكيد غرب مدينة جنين بصاروخين من طراز قسام (١)".
وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي والجهات الأمنية المختصة تحقق في تفاصيل إطلاق الصاروخين، حسب الفيديو المنتشر.
من جهتها، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يجري حالياً عمليات بحث وتمشيط في منطقة قريبة من إطلاق الصاروخين جنوب جنين.
وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز" عن تحليق مستمر لطيران الاستطلاع الإسرائيلي وبشكل مكثف في سماء مدينة جنين ومخيمها.
كما ذكر مستوطنون من مناطق مستوطنات شمال الضفة الغربية على صفحاتهم على مواقع التواصل، أنهم سمعوا أصوات انفجارات لصاروخين، أحدهما سقط في منطقة زراعية، والآخر على السياج الفاصل.