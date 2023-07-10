إطلاق صاروخين من جنين تجاه مستوطنة شمال الضفة الغربية

وذكرت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي والجهات الأمنية المختصة تحقق في تفاصيل إطلاق الصاروخين، حسب الفيديو المنتشر.

من جهتها، أفادت صحيفة معاريف الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي يجري حالياً عمليات بحث وتمشيط في منطقة قريبة من إطلاق الصاروخين جنوب جنين.

وأفاد شهود عيان لـ"إرم نيوز" عن تحليق مستمر لطيران الاستطلاع الإسرائيلي وبشكل مكثف في سماء مدينة جنين ومخيمها.

كما ذكر مستوطنون من مناطق مستوطنات شمال الضفة الغربية على صفحاتهم على مواقع التواصل، أنهم سمعوا أصوات انفجارات لصاروخين، أحدهما سقط في منطقة زراعية، والآخر على السياج الفاصل.