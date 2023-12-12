20 قتيلا بقصف إسرائيلي على منازل في رفح

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الثلاثاء، مقتل 20 شخصا، بعد قصف إسرائيلي لمنازلهم في رفح جنوب غزة.

وذكرت الوكالة، أن الجيش الإسرائيلي أطلق قنابل ضوئية في سماء غزة، تزامنا مع قصف لمناطق متفرقة في القطاع، وقصفت المدفعية بشكل عنيف بلدة جباليا شمال القطاع، ومدينة خان يونس جنوب غزة.

وواصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها على مناطق في قطاع غزة، بالتزامن مع قصف نفذته زوارق حربية استهدف سواحل وسط وجنوب قطاع غزة.

وارتفعت حصيلة عدد القتلى الفلسطينيين جراء القصف الإسرائيلي على القطاع إلى أكثر من 18 ألفا.