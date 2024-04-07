غزة.. هذه تفاصيل مأساة العثور على الطفل سهيل بعد مقتل جميع أفراد عائلته

روت السيدة روان حمد مأساة ما حدث مع ابن شقيقتها الذي تم قتل جميع أفراد عائلته في قصف إسرائيلي لمنزلهم في منطقة حي الدرج، شرق مدينة غزة، وهم نيام، بعد أن توغلت الدبابات والآليات العسكرية من المحاور الشرقية في جنح الظلام، ونجا ابن شقيقتها الوحيد سهيل من هذه المجزرة، بعد أن أخرجوه مصابا بكسور عديدة من تحت الركام، بعد 30 ساعة.

وأضافت حمد في حديث لـ"إرم نيوز"، "أنا أسكن في مخيم جباليا، وبعد نزوحي من بيتي في مدينة بيت حانون إلى أحد مراكز الإيواء بالمخيم، علمت باستشهاد شقيقتي وأفراد عائلتها، بعد أكثر من أسبوعين، عن طريق أحد الأقارب الذي أكد لي بأنهم جميعًا قُتلوا داخل بيتهم ولم ينجُ منهم أحد".