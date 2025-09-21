الرصاص كالمطر.. تفجر نزاع عشائري "طاحن" في العراق (فيديو)

تفجر نزاع مسلح، ليل السبت، بين أبناء العشائر في ناحية "العزيز" بمحافظة "ميسان" العراقية، مخلفاً قتلى وجرحى من الطرفين، بحسب ما أفادت به مصادر عراقية.

وذكرت مصادر أن النزاع المسلح وقع إثر خلاف سابق بين أبناء عشيرتين تعيش في قرى ريفية في المنطقة المذكورة، بسبب خلاف على الأراضي الزراعية، تطور سريعاً إلى استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة.

وتداولت حسابات وناشطون عراقيون مقاطع فيديو تظهر الرصاص المتطاير في السماء جراء الاشتباكات والذي كان أشبه بالمطر وفق البعض.

وأشارت المصادر إلى أن قوات من الأمن العراقي تدخلت على الفور وفضت النزاع وفرضت طوقاً أمنياً مشدداً في المنطقة لبسط سيطرتها.

وتقول مصادر أمنية إن الاشتباكات أدت إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة، تم نقلهم إلى مستشفى المشرح القريب.