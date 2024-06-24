"حزب الله" يعلن استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين

أعلنت ميليشيا حزب الله اللبنانية، اليوم الاثنين، استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت، وفي محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا.

وقالت الميليشيا، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن عناصرها استهدفوا "تجمعا لجنود العدو بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بالأسلحة المناسبة، ‏وأصابوه إصابة مباشرة".‏

وأشارت في بيان آخر إلى أن عناصرها استهدفوا "انتشارا لجنود العدو في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية ‏المحتلة بقذائف المدفعية".‏