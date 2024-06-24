"حزب الله" يعلن استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين
أعلنت ميليشيا حزب الله اللبنانية، اليوم الاثنين، استهداف تجمعات لجنود إسرائيليين بين مستوطنتي المنارة ومرغليوت، وفي محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا.
وقالت الميليشيا، في بيان نقلته وكالة "الأناضول"، إن عناصرها استهدفوا "تجمعا لجنود العدو بين مستعمرتي المنارة ومرغليوت بالأسلحة المناسبة، وأصابوه إصابة مباشرة".
وأشارت في بيان آخر إلى أن عناصرها استهدفوا "انتشارا لجنود العدو في محيط موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية".
وكانت وكالة الأنباء اللبنانية قد أفادت، في وقت سابق من اليوم الاثنين، بإصابة عنصر في الدفاع المدني التابع لـ"حزب الله"، ووفاة مواطن متأثرا بجراح أصيب بها الأسبوع الماضي، جراء قصف إسرائيلي جنوب لبنان.
وذكرت أن طائرة إسرائيلية مسيرة "استهدفت بلدة الطيبة"، من دون ذكر طبيعة الهدف، مبينة أن الطائرات الحربية الإسرائيلية "أغارت على بلدتي عيترون ومارون الراس" الحدوديتين.
وتصاعدت في الآونة الأخيرة وتيرة التهديدات الإسرائيلية ضد لبنان، على وقع تنامي حدة المواجهات بين "حزب الله" والجيش الإسرائيلي.