سوريا.. إجلاء عشرات العائلات ورعايا أجانب من السويداء

أعلن الدفاع المدني السوري عن خروج 55 عائلة تضم 217 شخصاً بينهم نساء وأطفال، من محافظة السويداء، أمس الأربعاء، عبر معبر بصرى الشام الإنساني.

وقالت المؤسسة إن الفرق الميدانية "قدمت المساعدة للعائلات وساهمت في تأمين انتقالهم بأمان إلى الوجهات التي اختاروها"، وذلك ضمن استجابتها الإنسانية للجنوب السوري.

وأشارت إلى أن الفرق رافقت قافلة إنسانية ضمت 190 شخصاً من رعايا أجانب ومواطنين مزدوجي الجنسية، تم إجلاؤهم من السويداء باتجاه معبر نصيب الحدودي، في إطار جهود الإجلاء الآمن.

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وأشار الدفاع المدني إلى أنه تم أيضاً نقل جثامين 20 شخصاً من ضحايا الاشتباكات الأخيرة في السويداء، عبر المعبر الإنساني.

وشهد يوم الأربعاء وصول قافلة محروقات إلى معبر بصرى الشام في ريف درعا، لتُكمل طريقها إلى محافظة السويداء، بهدف دعم الاحتياجات الخدمية في ظل الأوضاع الراهنة، وفقاً لما ذكرته "الإخبارية السورية".