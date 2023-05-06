السودان.. الدعم السريع تنفي الاستعانة بعناصر أجنبية في صفوفها

نفت قوات الدعم السريع، السبت، وجود عناصر من دول أجنبية في صفوفها، موجهة الاتهامات للجيش السوداني بنشر ما وصفته بـ"الأكاذيب المضللة".

وقالت في بيان نشرته على حساباتها في مواقع التواصل: ".. أورد إعلام الفلول المستتر خلف الانقلابيين ادعاءات ومزاعم باستعانة قواتنا بمقاتلين من بعض الدول في إساءة بالغة لشعوب تربطنا بها علاقات أخوية وأزلية، وهي بالطبع أكاذيب مضللة ..".

وتابعت: "نحن نؤكد لجماهير شعبنا الصامد أن قوات الدعم السريع هي قوات خرجت من البيوت السودانية التي يرابط أبناؤها الآن حامين للوطن من عبث الفلول ومغامراتهم، خرجوا من رحم البيوت السودانية التواقة للانعتاق من كل ولايات السودان وكل قراه ومدنه النابضة".

واتهم الدعم السريع الجيش بتصفية بعض "الضباط الشرفاء ممن رفضوا تأييد الانقلاب" حسب وصف البيان.