تفاصيل محاولة اغتيال قائد "قسد" مظلوم عبدي

وذكرت المصادر أن "الطائرتين المسيّرتين وجهتا ضربتين بالقرب من الطائرة التي كان فيها مظلوم على حدود مطار السليمانية".

وأشارت إلى "وجود شخصيات أجنبية، ليست سورية ولا عراقية، مع مظلوم عبدي، منعت الطائرتين التركيتين من اغتياله ووجهت ضربات تحذيرية فقط".

ومن جهته، قال الصحفي والكاتب الكردي سرتيب جوهر إن مظلوم عبدي تعرَّض لمحاولة اغتيال في مدينة السليمانية.

وأوضح سرتيب في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "نجاة القائد العام لقوات قسد مظلوم عبدي من محاولة اغتيال فاشلة استهدفته في مدينة السليمانية".