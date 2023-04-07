تفاصيل محاولة اغتيال قائد "قسد" مظلوم عبدي
كشفت وسائل إعلام معلومات عن محاولة اغتيال قائد قوات سوريا الديمقراطية، في كردستان العراق، وذلك في وقت سابق من مساء اليوم الجمعة.
وأفاد موقع قناة "روسيا اليوم"، نقلًا عن مصادر قولها، إن مظلوم عبدي "كان في مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، وكان يستقل مروحية عسكرية، وكانت طائرتان تركيتان تراقبانه".
وذكرت المصادر أن "الطائرتين المسيّرتين وجهتا ضربتين بالقرب من الطائرة التي كان فيها مظلوم على حدود مطار السليمانية".
وأشارت إلى "وجود شخصيات أجنبية، ليست سورية ولا عراقية، مع مظلوم عبدي، منعت الطائرتين التركيتين من اغتياله ووجهت ضربات تحذيرية فقط".
ومن جهته، قال الصحفي والكاتب الكردي سرتيب جوهر إن مظلوم عبدي تعرَّض لمحاولة اغتيال في مدينة السليمانية.
وأوضح سرتيب في منشور عبر صفحته على "فيسبوك": "نجاة القائد العام لقوات قسد مظلوم عبدي من محاولة اغتيال فاشلة استهدفته في مدينة السليمانية".
وفي تغريدة له، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وصول مظلوم عبدي إلى شمال شرق سوريا بعد نجاته من محاولة الاستهداف في مدينة السليمانية بكردستان العراق.