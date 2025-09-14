عائلات ماتت حرقاً.. قصف عنيف على محيط مستشفى الشفاء في غزة (فيديو)

أفادت مصادر فلسطينية، فجر اليوم الأحد، بأن طائرة إسرائيلية مسيّرة نفذت غارة عنيفة على منطقة محيط مستشفى الشفاء؛ ما أدّى إلى اندلاع حريق كبير في المكان.

واستهدفت الغارة الإسرائيلية سائق سيارة كانت تمر في شارع مجاور لمستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، لم تعلن هويته وما إذا كان أحد المطلوبين لإسرائيل.

جاء ذلك، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف من قبل طائرات "كواد كابتر" المسيّرة، داخل مستشفى الشفاء، في الوقت الذي نفذت فيه المقاتلات الإسرائيلية غارات من بين الأعنف منذ بدء الحرب هزت أرجاء قطاع غزة وأحالت ليله نهارًا.

وقالت مصادر طبية: إن القصف الإسرائيلي طال خيامًا للنازحين ومدرسة تؤوي نازحين من مناطق متفرقة، معظمهم من النساء والأطفال، قتلوا حرقًا داخل خيامهم.