استعدادا للحرب.. إسرائيل تحشد قواتها على الحدود مع لبنان

كشفت قناة "الأخبار 12" العبرية عن صدور قرار من المستوى السياسي الإسرائيلي، وبموافقة الجيش على بدء تحريك قوات إسرائيلية إلى الجبهة الشمالية ونقل جنود وضباط من الجبهة الجنوبية إلى الشمالية؛ تحسبًا للحرب مع ميليشيا "حزب الله".

ووفق قناة "الأخبار 12"، فإن هذه الخطوة تأتي بعد الفشل في الوصول إلى اتفاق سياسي من شأنه أن يُمكِّن سكان شمالي إسرائيل من العودة إلى المستوطنات التي هجروها منذ أكثر من ثمانية أشهر، وفي ظل قناعة المستويين السياسي والعسكري بتزايد فرص الحرب.

وقرر الجيش الإسرائيلي تحريك المزيد من القوات لتنضمّ إلى القوات الموجودة على الحدود الشمالية منذ اندلاع حرب غزة وبدء موجة التصعيد من ميليشيا "حزب الله"، على افتراض فشل الوسطاء الدوليين في احتواء الموقف.