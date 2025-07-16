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العالم العربي

روبيو: نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية في سوريا

روبيو: نشعر بقلق بالغ إزاء الضربات الإسرائيلية في سوريا
ماركو روبيوالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز
16 يوليو 2025، 2:14 م

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأربعاء إن الولايات المتحدة تشعر بقلق بالغ إزاء الغارات الإسرائيلية في سوريا.

واستهدفت غارات إسرائيلية مواقع وأهداف في دمشق والسويداء ودرعا منذ صباح الأربعاء، تزامنا مع اشتباكات دامية تشهدها السويداء منذ الأحد.

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وأكد روبيو أن واشنطن تتواصل مع جميع الأطراف المعنية، وأنها تريد وقف القتال.

وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى للحصول على "إحاطة عن الوضع في سوريا لاحقا".

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وقال الجيش الإسرائيلي إنه شن ضربات على أهداف في سوريا تعد نقطة انطلاق للأرتال العسكرية المتوجهة إلى محافظة السويداء، معقل الطائفة الدرزية.

وتوعدت إسرائيل الحكومة السورية في حال "المساس بالطائفة الدرزية" متعهدة بحمايتها، ومشددة على أنها "لن تسمح بحصول توترات بالقرب من حدودها".

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