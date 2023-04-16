"الدعم السريع" تعلن السيطرة على برج بالقيادة العامة.. والجيش ينفي

أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، أنها أسقطت طائرة عسكرية من طراز سوخوي وسيطرت على برج القوات البحرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.

وقالت قوات الدعم السريع في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، إن عناصرها تمكنوا من السيطرة على برج القوات البحرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.