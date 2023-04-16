"الدعم السريع" تعلن السيطرة على برج بالقيادة العامة.. والجيش ينفي
أعلنت قوات الدعم السريع، اليوم الأحد، أنها أسقطت طائرة عسكرية من طراز سوخوي وسيطرت على برج القوات البحرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم.
وقالت قوات الدعم السريع في بيان نشرته على حسابها في "فيسبوك"، إن عناصرها تمكنوا من السيطرة على برج القوات البحرية بالقيادة العامة للقوات المسلحة.
وسارع الجيش السوداني إلى النفي مؤكدًا عدم صحة ما وصفه بـ"ادعاء المليشيا المتمردة" استيلاءها أو مجرد اقترابها من أي من مقرات القيادة العامة.
وأوضح أن برج القوات البرية تعرض لحريق نتيجة لنيران الاشتباكات الصباحية وتمت السيطرة عليه ولم يصب أحد بأذى.
وكانت حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي تناقلت مقطعًا يظهر حريقًا كبيرًا في برج القوات البرية بمقر القيادة العامة.