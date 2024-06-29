إعلام عبري: أمريكا تحرك أسطولها البحري استعدادًا للحرب

كما تهدف هذه السفن الحربية أيضًا إلى إبراز القوة العسكرية الأمريكية في المنطقة، وبالإضافة إلى خلق ردع قوي ضد أي تصعيد إقليمي، وفي الوقت نفسه، تعتزم إسرائيل إنشاء منطقة عازلة على الحدود الشمالية، وذلك بحسب تحليلات الإعلام الأمريكي لصور الأقمار الصناعية والرادار، بالإضافة إلى المقابلات التي عُقدت مع مسؤولين وباحثين إسرائيليين، تشير إلى محاولة إسرائيل إنشاء منطقة عازلة في لبنان.

وتسببت الهجمات الإسرائيلية بأضرار جسيمة، شملت التدمير الكامل للمباني، كما جعلت، مع استخدام الفسفور الأبيض، مساحة من الأرض على بعد حوالي خمس كيلومترات شمال "الخط الأزرق" الفاصل بين إسرائيل ولبنان غير صالحة للسكن.

وبحسب الأمم المتحدة، فقد تم تهجير أكثر من 95 ألف شخص في جنوب لبنان، وبينما تطالب إسرائيل، كجزء من المفاوضات التي تقودها الولايات المتحدة، ميليشيا "حزب الله" بسحب قواته من الحدود.

ونُقل عن أحد مقاتلي "حزب الله" قوله إن مطالبة إسرائيل بالانسحاب من جنوب لبنان هي مثل "الطلب من السمكة ألا تسبح في البحر"، وفي ذات السياق، قال مسؤول لبناني إن السؤال هو ما إذا كانت الدبلوماسية والمنطقة العازلة ستكون كافية لمنع حرب أوسع، أو ما إذا كانت إسرائيل تريد توسيع الحرب ومحاولة تدمير "حزب الله" بالكامل.

وأوضح مسؤول عسكري كبير في إسرائيل أن هذه ليست منطقة عازلة، وأن إسرائيل تريد فقط انسحاب قوات "حزب الله" من الحدود، قائلًا: "ليس لدينا مشكلة مع قوات الأمم المتحدة أو المواطنين اللبنانيين، نريد فقط إزالة وجود حزب الله من الحدود لأنهم يشكلون تهديدًا مباشرًا للمنازل في إسرائيل من خلال نيران القناصة".