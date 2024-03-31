واشنطن بوست: توتر العلاقات بين أمريكا وإسرائيل بات أكثر وضوحا

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، إن التوترات في العلاقة القوية تاريخيًّا بين إسرائيل والولايات المتحدة باتت واضحة، وتكشف حاجة البلدين إلى نهج موحد لمعالجة الأزمة التي أصبحت أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى.

وأشارت الصحيفة إلى أن الفشل في التوصّل إلى إجماع في الولايات المتحدة وإسرائيل حول كيفية تخفيف محنة سكان غزة، وتهميش حركة حماس، يمكن أن يُعزّز عن غير قصد موقف الجماعة المسلحة، ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار ليس إسرائيل فحسب، بل المنطقة بأكملها.

وأوضحت الصحيفة أن الأحداث الأخيرة، بما في ذلك انتقادات الرئيس بايدن لتعامل إسرائيل مع الضحايا المدنيين وتوصيل المساعدات، وخطاب السيناتور تشارلز شومر الذي انتقد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودعم الولايات المتحدة لقرار الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار الذي تعارضه إسرائيل، تعكس توتر المشهد السياسي الداخلي المعقد في كلا البلدين.