ولي العهد الكويتي يطالب بفتح المعابر وإدخال المساعدات الإنسانية لغزة

وقال الصباح "إن دولة الكويت، قيادة وشعبًا ومجلس أمة وحكومة، تتابع باهتمام بالغ ما يجري في الأراضي الفلسطينية لاسيما قطاع غزة من أحداث دامية مستنكرة اعتداءات العدوان الإسرائيلي الغاشم".

كما أبدى استغرابه، خلال الكلمة، من حكم المحكمة العراقية العليا بشأن اتفاقية خور عبدالله، مؤكدًا "احترام دولة الكويت للاتفاقيات والمواثيق والقوانين والأعراف الدولية ونستغرب ما صدر مؤخرًا من حكم للمحكمة الاتحادية العليا في العراق بشأن الادعاء بعدم دستورية تصديق اتفاقية خور عبد الله."

وفي وقت سابق، صدر عن المحكمة الاتحادية العليا في العراق قرار بإبطال التصويت على اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله التي كان صدّق عليها البرلمان العراقي عام 2013، ما أثار التكهنات بتجدد الخلافات وتعمّقها بين البلدين.

واتفاقية الملاحة البحرية في خور عبد الله تستند إلى القرار رقم 833 الصادر عن مجلس الأمن الدولي عام 1993.

ووفق الوثيقة الرسمية، للقرار "وضَع تحديدًا دقيقًا لإحداثيات الحدود الواردة في المحضر المتفق عليه بين الكويت والعراق بشأن إعادة علاقات الصداقة والاعتراف والمسائل ذات الصلة، الموقع عليه من الطرفين في الـ4 من تشرين الأول/ أكتوبر عام 1963 ".