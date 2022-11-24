لبنان.. المجلس الدستوري يلغي انتخاب نائب معارض ويختار حليفا لحزب الله بدلا منه

أعلن المجلس الدستوري في لبنان، اليوم الخميس، قبوله الطّعن المقدم من المرشح في الانتخابات النيابية التي أجريت في مايو/أيار الماضي، فيصل كرامي، حليف حزب الله، وألغى انتخاب النائب المعارض رامي فنج عن المقعد السّني في طرابلس.

كما قبِل المجلس الطّعن المقدّم من المرشّح حيدر آصف ناصر عن المقعد العلوي في طرابلس أيضًا، ضدّ فراس السلوم.

وقال طنوس مشلب رئيس المجلس: "إنه تم أيضا إلغاء انتخاب النائب فراس السلوم ليفوز حيدر بمقعد بدلا منه"، وفق ما نقلت عنه "رويترز".