عقوبات تستهدف تاجر الألماس والتحف ناظم أحمد لتمويله "حزب الله"
كشف تقرير عبري، قيام الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض عقوبات على ما قالت إنها "شبكة لتبييض الأموال والتحايل على العقوبات"، ساعدت رجل الأعمال اللبناني وتاجر الألماس والتحف الفنّية، ناظم أحمد، الذي تتهمه الولايات المتّحدة بأنه مموّل لـ"حزب الله" اللبناني.
وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها، أن وزارة الخزانة الأمريكية أضافت يوم أمس الثلاثاء 52 شخصًا وشركة من لبنان ودول أخرى بما في ذلك جنوب أفريقيا وأنغولا، كانوا جزءًا من شبكة غسيل الأموال والتحايل على العقوبات، ودعم منظمة حزب الله المدعومة من إيران.
وفي الوقت نفسه، فرضت بريطانيا عقوبات على رئيس الشبكة ناظم أحمد الذي يعمل في تجارة الألماس والفنون التي تعمل على تمويل "حزب الله".
وجاء في الإعلان الرسمي لوزارة الخزانة الأمريكية، أن ناظم أحمد يمول "حزب الله" متهرباً من العقوبات الأمريكية التي فرضت عليه بتصدير ألماس وأعمال فنية بمئات الملايين من الدولارات.
وأضاف أن واشنطن تعتبره "منظمة إرهابية"، وهي الخطوة التي تهدف إلى قطع وصول أحمد و11 شركة أخرى مرتبطة به في النظام المالي الأمريكي، بحسب التقرير.
وفي لائحة الاتهام المرفوعة أمام المحكمة الأمريكية، اتهم ناظم أحمد مع ثمانية آخرين، من بينهم ابنه وابنته، بتمويل المنظمة من خلال استكمال معاملات فنية ومجوهرات بقيمة 160 مليون دولار.
وقال التقرير، إنه من خلال النظام المالي الأمريكي، تم القبض على متهم واحد في المملكة المتحدة، بناء على طلب الولايات المتحدة، فيما لم يتم القبض لغاية الآن على ثمانية متهمين آخرين، من بينهم ناظم أحمد، يعيشون خارج الولايات المتحدة.
وذكر التقرير أنه في الوقت نفسه، وبمناسبة الذكرى الأربعين للهجوم على السفارة الأمريكية في بيروت، أعلن البيت الأبيض أنه سيقدم عشرة ملايين دولار لمن ينقل معلومات عن ناظم أحمد.
وكتبت في رسالة: "ساعدونا في تعطيل الشؤون المالية لحزب الله، هل لديك أي معلومات عنها؟ أرسلها إلينا ويمكنك الفوز بجائزة".
كما أعلن البيت الأبيض أنه سيقدم سبعة ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن إبراهيم عقيل، العضو البارز في منظمة "حزب الله"، والذي كان، بحسب الإعلان، أحد المسؤولين عن الهجوم الإرهابي في لبنان الذي أودى بحياة 63 شخصًا.
كما أفادت صحيفة "الغارديان"، بأن وزارة المالية البريطانية جمدت المجموعة الفنية الكاملة لناظم أحمد.
وبحسب إعلان الوزارة، فإن الفنانين البريطانيين وصالات العرض ودور المزادات مُنعت من التجارة معه وست شركات أخرى تحت إدارته، بما في ذلك معرض الفنون في بيروت، الذي تديره ابنته.
كما ذكرت وزارة المالية البريطانية، أن ناظم أحمد لديه 172 ألف متابع على حسابه في إنستجرام، وأن لديه مجموعة فنية ضخمة، وأنه معروف جيدًا في مجتمع الفن البريطاني، حيث قيل إنه "عمل مع عدد كبير من الفنانين وصالات العرض والمزادات في المملكة المتحدة".