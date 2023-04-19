عقوبات تستهدف تاجر الألماس والتحف ناظم أحمد لتمويله "حزب الله"

كشف تقرير عبري، قيام الولايات المتحدة الأمريكية، بفرض عقوبات على ما قالت إنها "شبكة لتبييض الأموال والتحايل على العقوبات"، ساعدت رجل الأعمال اللبناني وتاجر الألماس والتحف الفنّية، ناظم أحمد، الذي تتهمه الولايات المتّحدة بأنه مموّل لـ"حزب الله" اللبناني.

وقالت صحيفة "معاريف" العبرية، في تقرير لها، أن وزارة الخزانة الأمريكية أضافت يوم أمس الثلاثاء 52 شخصًا وشركة من لبنان ودول أخرى بما في ذلك جنوب أفريقيا وأنغولا، كانوا جزءًا من شبكة غسيل الأموال والتحايل على العقوبات، ودعم منظمة حزب الله المدعومة من إيران.