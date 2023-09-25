العراق يعلن القبض على "أبو بخاري" أحد قيادات داعش في كركوك

أعلنت السلطات العراقية، اليوم الإثنين، عن تمكّن القوات الأمنية من اعتقال أحد قيادات تنظيم داعش البارزة في محافظة كركوك، شمال البلاد.

وذكر بيان لخلية الإعلام الأمني العراقية الرسمية أنه "بعملية استخبارية دقيقة ومتابعة مستمرة نفَّذ جهاز مكافحة الإرهاب، بالتنسيق مع دائرة عمليات آسايش إقليم كردستان، عملية إلقاء القبض على الإرهابي القيادي المدعو (أبو بخاري) في محافظة كركوك".

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "خلية الإعلام الأمني" على فيسبوك لحظة إلقاء القبض على "أبو بخاري".

يذكر أن الفترة الأخيرة شهدت اعتقال أكثر من قيادي في تنظيم داعش في العراق بفضل الجهود الأمنية.