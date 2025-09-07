logo
العالم العربي

حماس: مستعدون للتفاوض وبحث المقترح الأمريكي بشأن غزة

حماس: مستعدون للتفاوض وبحث المقترح الأمريكي بشأن غزة
عناصر من حركة حماسالمصدر: (أ ف ب)
إرم نيوز
إرم نيوز
07 سبتمبر 2025، 8:57 م

أبدت حركة حماس استعدادها للتفاوض بشأن مقترح أمريكي يقضي بالإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين مقابل وقف الحرب في قطاع غزة.

 وقالت الحركة في بيان لها: "وصلتنا عبر الوسطاء بعض الأفكار من الطرف الأمريكي للوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، وبهذه المناسبة فإن حركة حماس ترحب بأي تحرك يساعد في الجهود المبذولة لوقف العدوان"، مشيرة إلى أنها "في اتصال مستمر مع الوسطاء لتطوير هذه الأفكار إلى اتفاق شامل يحقق متطلبات الشعب الفلسطيني".

وأكدت حماس أنها "جاهزة فورًا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، لبحث إطلاق سراح جميع الأسرى مقابل إعلان واضح بإنهاء الحرب، والانسحاب الكامل من القطاع، وتشكيل لجنة لإدارة قطاع غزة من المستقلين الفلسطينيين تتسلم عملها فورًا".

وخلص البيان إلى تأكيد ضرورة وجود ضمانات بالتزام إسرائيل "بشكل معلن وصريح بما سيتم الاتفاق عليه".

