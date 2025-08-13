8 وفيات جديدة بسبب المجاعة في غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، تسجيل 8 وفيات جديدة جراء المجاعة وسوء التغذية.

وقالت الوزارة في بيان لها إن من بين هذه الوفيات التي سجلت خلال الـ24 ساعة الماضية 3 أطفال.

وبحسب الوزارة فإن العدد الإجمالي لضحايا المجاعة وسوء التغذية ارتفع بذلك إلى 235 وفاة، من بينهم 106 أطفال.

وفي سياق متصل، قالت الوزارة إن 21 فلسطينيا قتلوا خلال محاولتهم الحصول على مساعدات في قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية، ما رفع إجمالي ضحايا الحصول على المساعدات ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,859 وأكثر من 13,594 مصابًا.

كما أعلنت الوزارة وصول جثامين 123 فلسطينيًا إلى مستشفيات غزة جراء الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وذكرت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة".

ووفقا للبيان فإن حصيلة الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة وصلت إلى 61,722 قتيلا و154,525 مصابا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول للعام 2023.