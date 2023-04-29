ما تأثيرات الصراع السوداني على دول الإقليم؟

رسم خبراء ومحللون سودانيون صورة قاتمة لتأثيرات الصراع المسلح في السودان على المنطقة "عربياً وأفريقياً"، مشيرين إلى أن من بين التأثيرات السلبية احتمالية تفجر صراعات مسلحة مشابهة في دول أخرى بالمنطقة، مع تفريخ الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، مما يهدد السلم والأمن الدوليين.

ودخل الصراع المسلح في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الثاني، وسط سلسلة هُدَن هشة يعلنها الطرفان ولا يلتزمان بها، مما فاقم الوضع الإنساني للمدنيين الذين أضحوا شبه محاصرين داخل منازلهم بالعاصمة الخرطوم.

ومع استمرار الصراع المسلح في بلد ينفتح على 8 دول أفريقية وعربية، عبر حدود مفتوحة يقطنها سكان يتمددون عرقيًا بين الدول، تنامت المخاوف في هذه البلدان المجاورة، من انعكاسات سلبية على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، قد تطالها جراء الصراع في السودان.

ويحتل السودان موقعًا يربط بين منطقتي العالم العربي والقارة الأفريقية، تحده من الشمال مصر، ثم ليبيا من الشمال الغربي، ومن ناحية الغرب دولتا تشاد وأفريقيا الوسطى، وجنوبًا دولة جنوب السودان، ومن الشرق دول إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، فيما تمتد سواحلها بطول 780 كيلومترا على البحر الأحمر.