ما تأثيرات الصراع السوداني على دول الإقليم؟
رسم خبراء ومحللون سودانيون صورة قاتمة لتأثيرات الصراع المسلح في السودان على المنطقة "عربياً وأفريقياً"، مشيرين إلى أن من بين التأثيرات السلبية احتمالية تفجر صراعات مسلحة مشابهة في دول أخرى بالمنطقة، مع تفريخ الجماعات الإرهابية العابرة للحدود، مما يهدد السلم والأمن الدوليين.
ودخل الصراع المسلح في السودان، بين الجيش وقوات الدعم السريع أسبوعه الثاني، وسط سلسلة هُدَن هشة يعلنها الطرفان ولا يلتزمان بها، مما فاقم الوضع الإنساني للمدنيين الذين أضحوا شبه محاصرين داخل منازلهم بالعاصمة الخرطوم.
ومع استمرار الصراع المسلح في بلد ينفتح على 8 دول أفريقية وعربية، عبر حدود مفتوحة يقطنها سكان يتمددون عرقيًا بين الدول، تنامت المخاوف في هذه البلدان المجاورة، من انعكاسات سلبية على المستوى الأمني والاقتصادي والسياسي والاجتماعي، قد تطالها جراء الصراع في السودان.
ويحتل السودان موقعًا يربط بين منطقتي العالم العربي والقارة الأفريقية، تحده من الشمال مصر، ثم ليبيا من الشمال الغربي، ومن ناحية الغرب دولتا تشاد وأفريقيا الوسطى، وجنوبًا دولة جنوب السودان، ومن الشرق دول إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي، فيما تمتد سواحلها بطول 780 كيلومترا على البحر الأحمر.
عمليات إرهابية
وحذر الخبير الاستراتيجي السوداني، الدكتور محيي الدين محمد محيي الدين، من تأثيرات أمنية خطيرة على دول الإقليم على المستويين "الأفريقي والعربي" في حال استمرار الصراع المسلح بالسودان لفترة طويلة.
وقال محيي الدين لـ"إرم نيوز"، إن "الإقليم يعج بالتنظيمات الإرهابية والمجموعات السالبة، وتفجر الأوضاع الأمنية في بلد كالسودان سيجعله ملاذا آمنًا لهذه المجموعات، والعبور منه لتنفيذ عمليات إرهابية في أي من دول المنطقة". وفق تقديره.
وأوضح أن استمرار الحرب في السودان "سيذكي صراع المحاور في المنطقة، بين روسيا من جهة، وأوروبا وأمريكا من جهة أخرى، مما يؤثر سلبًا على دول مثل مصر وليبيا المجاورتين للسودان، كما تعاني دول غرب أفريقيا، تشاد والنيجر وأفريقيا الوسطى، من ذات صراع النفوذ بين فرنسا وروسيا".
وأشار محيي الدين، إلى أن "الجماعات الانفصالية في المنطقة ستنشط من جديد مع استمرار الصراع المسلح في السودان، الذي ستتخذ منه غطاءً لتوفير السلاح والملاذات الآمنة، وبالتحديد سيكون التأثير أكبر في هذه النقطة على دول إثيوبيا وإريتريا وجيبوتي".
وأكد أن "صراع السودان قد يهدد استقرار دولة مصر التي كانت تعاني أصلًا من الصراع الليبي"، بحسب تقديره، مشيرًا إلى أن "من المرجح أن يتدفق السلاح من السودان إلى منطقة سينا القريبة من الحدود السودانية، مما يعزز نشاط الجماعات الإرهابية في المنطقة".
بينما قد تتأثر دول "النيجر وليبيا وتشاد"، بالتداخل القبلي مع السودان، وفقاً لتعبيره، لافتاً إلى "وجود عناصر من هذه الدول ضمن قوات الدعم السريع، ما يفتح الباب أمام عودتها مستقبلاً إلى بلدانها وخلق بؤر جديدة للصراع".
مجموعات عابرة للحدود
بدوره، يرسم المحلل السياسي السوداني، المتابع للأوضاع في منطقة غرب أفريقيا، محمد علي محمدو، صورة قاتمة للأوضاع الأمنية والسياسية والاقتصادية، في هذه الدول حال استمرار الصراع المسلح في السودان.
وقال محمدو لـ"إرم نيوز"، إن "التركيبة الديموغرافية في منطقة غرب أفريقيا، تتداخل مع السودان، ما يجعلها عرضة للتأثر سلبًا من الصراع المسلح"، مشيراً إلى أن 90% من المكونات الاجتماعية في إقليم دارفور لديها امتداد داخل دول النيجر وتشاد وليبيا، وأي صراع في هذه الدول تترتب عليه عمليات حشود وحشود مضادة من قبل المجموعات العابرة للحدود التي تكون طرفًا في الصراع".
وذكر أن "دولة تشاد استشعرت خطورة الصراع في السودان وأعلنت منذ وقت باكر إغلاق حدودها مع السودان، خوفًا من تدفق هذه المجموعات المسلحة العابرة للحدود نحو السودان للالتحاق بالصراع".
وأشار محمدو إلى أن "السودان يمثل العمق الأفريقي من حيث التبادل التجاري والاقتصادي، وأن الصراع فيه قد يُلحق أيضًا أضراراً اقتصادية كبيرة بدول غرب أفريقيا، خصوصًا دولة تشاد، التي تعتبر من الدول اليابسة وتعتمد كليًا على موانئ السودان في حركة الاستيراد والتصدير".
وأوضح أن "أي جهود لحل الصراع في السودان، يجب أن تكون بمشاركة دول ليبيا وتشاد والنيجر وأفريقيا الوسطى وجنوب السودان، على أن يتضمن الحل بروتوكولات مختصة بأمن الحدود، ومنع تدفق المجموعات المسلحة العابرة للحدود"، مشيرًا إلى أن "هذه المجموعات قد تلحق بالصراعات المسلحة في أي من هذه الدول لمكاسب اقتصادية فقط، وربما دون علم قيادة المجموعة التي تقاتل في طرفها".
يشار إلى أن الفئة الغالبة لقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو الشهير بـ"حميدتي" تنحدر من إقليم دارفور غرب السودان، ومن مجموعات عرقية لديها امتدادات في دول تشاد والنيجر ومالي وليبيا، خصوصًا القبائل العربية كـ"الماهرية والمحاميد".
تصدير المخدرات والإرهاب
وعلى النقيض، يرى الخبير الأمني الفاتح عثمان محجوب، أن لا مخاوف من صراع السودان على دول المنطقة في القريب العاجل، بعكس الدول الكبرى التي تتخوف من تحول السودان لدولة فاشلة تصدر المخدرات والإرهاب والهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.
وقال محجوب لـ"إرم نيوز"، إن "الصراع العسكري بين الجيش والدعم السريع في السودان، ما زالت آثاره الجيوسياسية محدودة، بحكم انحصاره في الخرطوم وبعض الولايات، بجانب عدم مشاركة أطراف خارجية فيه، كما لم يتطور لتشارك فيه قبائل أو أحزاب سياسية".
وقال: "لهذا لا يزال مجلس الأمن الدولي يأمل في إنهاء الصراع عن طريق المفاوضات، وهي ذاتها رؤية الاتحاد الأفريقي".
وأشار إلى أن "الدول الكبرى التي تتخوف من تحول السودان لدولة فاشلة، تسعى لاحتواء الأزمة لتقليل المخاطر على دول الجوار وعلى الإقليم كله، وهو ما يفسر ضغط المجتمع الدولي على الطرفين للموافقة على هدنة لثلاثة أيام للمرة الثالثة على التوالي".
بديل حميدتي
وقال محجوب، إن "أي تخوف من تأثير الصراع على دول الجوار لا يزال من المبكر الحكم عليه، فعلى سبيل المثال، فإن هزيمة قوات الدعم السريع بشكل كامل تعني إفساح المجال أمام الزعيم القبلي الشيخ موسى هلال، لاستعادة السيطرة على (الرزيقات الأبالة) في السودان وتشاد وحتى النيجر والسنغال، وهذا يعني أن استقرار تلك الدول يتطلب التعاون مع موسى هلال كبديل لحميدتي"، وفق تعبيره.
يشار إلى أن الشيخ موسى هلال، هو زعيم أهلي بارز في إقليم دارفور، ينحدر من ذات قبيلة "الرزيقات" التي ينحدر منها "حميدتي"، واستعان به نظام الرئيس المخلوع عمر البشير، في حربه ضد الحركات المتمردة في دارفور، حيث كان يقود قوات باسم "حرس الحدود"، وتعرض لعقوبات أممية تشمل حظر السفر وتجميد الأرصدة في الحسابات البنكية.
وفي عام 2012، اختلف موسى هلال مع نظام المخلوع عمر البشير، الذي سارع للاستعانة بـ"حميدتي" عوضًا عنه، بعد أن أنشأ قوات "الدعم السريع" بديلة لقوات "حرس الحدود" التي ينحدر مقاتلوها أيضًا من ذات المجموعات العرقية لقوات "الدعم السريع" حاليًا، ولها امتدادات في عدد من دول غرب أفريقيا.
وفي عام 2017، اعتقل موسى هلال من منزله في منطقة "مستريحة" بشمال دارفور، بواسطة قوات "حميدتي"، وزج به في السجن ولم يخرج منه إلا بعد عام من سقوط نظام البشير في 11 نيسان/ أبريل 2019.