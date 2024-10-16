استطلاع إسرائيلي: معسكر نتنياهو يحقق أكبر صعود منذ بداية 2023

حققت الكتلة اليمينية الحاكمة في إسرائيل أغلبية بـ 62 مقعداً، بحسب استطلاع رأي أجرته القناة "14" الموالية لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ومعسكره.

ويعد هذا أعلى إنجاز لمعسكر نتنياهو في الاستطلاعات منذ بداية 2023، فيما عزز حزب الليكود موقفه بمقعدين على حساب شاس و"يش عتيد".

وعلقت القناة الإسرائيلية بالقول إن هذه "التغيرات الدرامية" تعود إلى مستجدات الأيام الأخيرة، على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية ضد حزب الله.

وفي التفاصيل، أفادت نتائج الاستطلاع بأن الليكود حقق 33 مقعداً، ومعسكر الدولة 15، وإسرائيل بيتنا 15، وشاس 10، وحقق الديمقراطيون عشرة مقاعد، و"يش عتيد" 8، ويهودية التوراة 8، وحزب العظمة الصهيونية لبن غافير 7 مقاعد، والصهيونية الدينية أربعة مقاعد.

وفي قطاع الأحزاب العربية، حصلت القائمة الموحدة بقيادة الدكتور منصور عباس و"الجبهة تعال" على 5 مقاعد لكل منهما.

والأحزاب التي لم تتجاوز نسبة التمثيل في الكنيست، وفق الاستطلاع، هي كل من: حزب التجمع الذي حصل على 2.2%، ويمين الدولة الذي أصبح عضواً في الائتلاف وما زال بعيداً جداً عن نسبة العتبة بـ 0.7% فقط، أي أقل من واحد في المئة.

وبحسب الاستطلاع، تنقسم الكتل إلى: الائتلاف 62 مقعداً، المعارضة 48 مقعداً، الأحزاب العربية 10 مقاعد.