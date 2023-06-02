مصر وقطر تتفقان على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني
أجرى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، اليوم الجمعة، اتصالاً هاتفياً مع الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر، اتفقا خلاله على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني.
ووفقاً لبيان صادر عن المتحدث باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ودعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى استعراض آخر مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، لا سيما في السودان.
وصرح المتحدث الرسمي أن الزعيمين شددا خلال الاتصال على أهمية العمل المكثف لاحتواء الأوضاع الإنسانية في السودان، وتسهيل انسياب المساعدات الإغاثية وتجنيب المدنيين تداعيات القتال.
وأشار إلى أن الزعيمين اتفقا على إطلاق مبادرة مشتركة لدعم وإغاثة الشعب السوداني، تهدف للتخفيف من آثار وتداعيات الأزمة الراهنة على الأشقاء السودانيين، خاصة اللاجئين، من خلال تقديم الخدمات الإنسانية والإغاثية لهم، على أن تتولى الجهات المعنية في الدولتين وضع الأطر والآليات التنفيذية ذات الصلة.