مقتل مسؤول بالحرس الثوري الإيراني في قصف إسرائيلي على دمشق (فيديو)

قال مصدر في تحالف إقليمي مؤيد لسوريا إن الغارة الإسرائيلية على مبنى سكني في دمشق قتلت مسؤولا بالحرس الثوري الإيراني، وفقا لما نقلت وكالة رويترز. فيما ذكرت وسائل إعلام محلية إن القصف أدى إلى مقتل أربعة أشخاص.

وقالت وكالة الأنباء السورية "سانا" إن هجوما استهدف مبنىً سكنياً في حي المزة بدمشق. وأضافت أن الهجوم نجم عن عدوان إسرائيلي.

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أفاد في وقت سابق عن سماع دوي انفجار عنيف في دمشق تزامنا مع تصاعد الدخان .