تعيينات الجيش الإسرائيلي تشعل مواجهة بين كاتس وزامير

شهدت الساحة العسكرية والسياسية في إسرائيل خلافا بين وزير الدفاع، إسرائيل كاتس، ورئيس الأركان، إيال زامير، على خلفية تعيينات جديدة في صفوف الجيش، وفق ما ذكرت القناة العبرية "12".

في بيان صدر عن مكتب وزير الدفاع مساء الاثنين، انتقد كاتس بشدة مناقشة إعادة التعيينات التي أجراها رئيس الأركان، مؤكدًا أن هذه المناقشة جرت دون تنسيق أو اتفاق مسبق، وبخلاف تعليماته المباشرة.

وقال: "أجريت مناقشة إعادة التعيين دون تنسيق أو اتفاق، ولن أوافق على التعيينات".

وأضاف المكتب أن الوزير "لا ينوي مناقشة أو الموافقة على التعيينات والأسماء المنشورة" لأنها لم تمر عبر القنوات المتفق عليها.

من جانبه، رد رئيس الأركان إيال زامير ببيانين متتاليين، أوضح فيهما أن المناقشة كانت مخططا لها مسبقًا، وأجريت وفقا للقواعد المعمول بها، مشددا على أن رئيس الأركان هو الجهة المخوّلة قانونا بإجراء التعيينات، وأنه قرر المضي قدما في إقرارها رغم اعتراض وزير الدفاع.

وقال زامير: "كانت المناقشة مخططا لها مسبقا، ووفقا للقواعد رئيس الأركان هو من يقرر التعيينات".

ورغم إعلان وزير الدفاع اعتراضه، بادر المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إلى نشر بيان يتضمن قائمة بجميع التعيينات الجديدة، مبينا أن الأمر يتعلق بمناصب ميدانية عملياتية، شملت قادة ألوية ميدانية تولوا القيادة منذ اندلاع الحرب في عدة ساحات قتال.

بعد ذلك، أصدر المتحدث باسم الجيش بيانا إضافيا أكد فيه أن موعد المناقشة كان محددا مسبقا، وأن الهدف من هذه الخطوة هو ترقية القادة العاملين في الجبهة العملياتية، وضمان استبدالهم وعائلاتهم بطريقة منظمة وواضحة.

وأضاف: "رئيس الأركان هو السلطة الوحيدة في أوامر تعيين القادة برتبة عقيد فما فوق في جيش الدفاع الإسرائيلي، وهو من يقرر التعيينات، وبعد ذلك يخضع التعيين لموافقة الوزير، الذي يمكنه الموافقة أو رفض التعيين".