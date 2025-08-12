في رسالة بالإنجليزية.. نتنياهو يحرّض الإيرانيين على قادتهم

وجّه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسالة مصورة باللغة الإنجليزية إلى الشعب الإيراني الثلاثاء، قال فيها إنهم "لا يستحقون قادة يفرّون من البلاد بينما يتركونهم يعانون وحدهم في حرب ضارية" وفق تعبيره.

واتهم نتنياهو من سماهم "طغاة طهران" بإنفاق مئات المليارات من الدولارات على حركات مسلحة مثل حماس وحزب الله والحوثيين، بدلا من تمويل المستشفيات والمدارس والبنية التحتية في إيران، بحسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

وأضاف: "إن رغبتم، فإيران الحرة ليست حلما. الآن هو وقت العمل. الآن هو وقت النضال من أجل الحرية" بحسب تعبيره.

وكانت إسرائيل قد شنت هجوما غير مسبوق في منتصف يونيو/ حزيران، استهدف منشآت عسكرية ونووية وأيضا مناطق سكنية في إيران في حرب استمرّت 12 يوما انضمّت إليها الولايات المتحدة بقصف مواقع نووية في فوردو وأصفهان ونطنز.