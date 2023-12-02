بانتظار التطبيق الإسرائيلي.. خطة أمريكية لحماية المدنيين جنوب غزة

قال مسؤول أمريكي كبير اليوم الجمعة إن الولايات المتحدة تعكف على وضع خطة مع إسرائيل لتقليل الأضرار التي قد تلحق بالمدنيين في أي عملية عسكرية تشنها في جنوب غزة.

جاء ذلك في أعقاب استئناف القصف الإسرائيلي لقطاع غزة بعد انهيار هدنة مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) دامت أسبوعا.

وقال المسؤول عقب زيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى المنطقة إن الحكومة الإسرائيلية وافقت على أن تكون العمليات التي تشنها في الجنوب مختلفة عما نفذته في شمال القطاع وأن‭ ‬جيشها سيحدد مناطق لن يتعرض فيها المدنيون للأذى. والتقى بلينكن بمسؤولين إسرائيليين خلال زيارته للمنطقة.