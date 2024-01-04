مقتل 5 فلسطينيين بنيران مسيَّرة إسرائيلية في "النصيرات" بغزة

قُتل 5 فلسطينيين، وجُرح آخرون إثر استهداف مُسيرة إسرائيلية مركبة فلسطينية في منطقة المخيم الجديد شمال غرب مخيم النصيرات في قطاع غزة.

وأفاد مراسل "إرم نيوز" بأن مُسيرة إسرائيلية أطلقت صاروخين باتجاه مركبة فلسطينية في منطقة المخيم ما أسفر عن مقتل 5 فلسطينيين وجرح 7 آخرين جرى نقلهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى، الدكتور خليل الدقران، إن 5 قتلى و7 جرحى وصلوا مستشفى شهداء الأقصى جراء قصف إسرائيلي لمركبة فلسطينية شمال غرب مخيم النصيرات.