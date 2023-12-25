دوي انفجارات قوية جنوب لبنان وصواريخ تستهدف شمال إسرائيل

دوَّت انفجارات قوية في بلدات حدودية جنوبي لبنان بعد ظهر اليوم الإثنين، إثر قصف إسرائيلي استهدف تلك المناطق بعد إطلاق صواريخ على شمال إسرائيل.

وقال ناشطون ووسائل إعلام إن قصفًا مدفعيًّا إسرائيليًّا استهدف محيط بلدة كفركلا جنوبي لبنان، تبعها أصوات انفجارات نتيجة غارات جوية قرب المنطقة.

هذا وأعلنت القناة الـ12 العبرية سقوط صاروخين مضادين للدبابات في بلدة بيت هليل في الجليل الأعلى.

وتحدثت تقارير أخرى عن نقل 3 إصابات إلى مستشفى "رمبام" في حيفا، منها اثنتان بحالة خطيرة بعد إطلاق صواريخ وقذائف من لبنان اتجاه مواقع للجيش الإسرائيلي في الشمال.

وأعلنت ميليشيا حزب الله منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر الماضي، أي بعد يوم من عملية "طوفان الأقصى" دخول جبهة جنوب لبنان كجبهة مساندة لغزة.

وشهدت هذه الجبهة منذ ذلك الوقت تصعيدًا كبيرًا أسفر عن سقوط أعداد كبيرة من الضحايا في جنوب لبنان. كما قتل عشرات العناصر من حزب الله الذي استهدف بشكل شبه يومي مواقع الجيش الإسرائيلي في الشمال.