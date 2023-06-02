فصيل مسلح يعلن الحرب على القوات الأمريكية في العراق

أعلن فصيل عراقي مسلح، اليوم الجمعة، أنه سيبدأ حرباً ضد القوات الأمريكية المتواجدة في العراق، مرجعاً السبب إلى ما أسماه "تخاذل الحكومة في جدولة انسحاب قوات الاحتلال من العراق" بحسب زعمه.

ونشر الفصيل الذي يطلق على نفسه اسم " المقاومة الإسلامية كتائب الصابرين" بياناً عبر "تيليغرام"، جاء فيه: "بعدما تخاذلت الحكومة العراقية الحالية بجدولة انسحاب جيش الاحتلال الأمريكي من أرض عراقنا الأبي، وتهاونت كثيراً مع الاحتلال وأصبحت في بعض الاتفاقيات عميلة له، سنقول كلمتنا، لن توقف عملياتنا لا اتفاقاتكم ولا تهادنكم ولا ضغطكم على المجاهدين" على حدّ وصفه.