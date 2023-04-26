بينهم سفير.. السعودية تنفذ أكبر عملية إجلاء رعايا من السودان

واستقبل قائد المنطقة الغربية وقائد الأسطول الغربي رعايا الدول الصديقة لدى وصولهم إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان.

ووصل مدينة جدة ضمن عملية الإجلاء 13 مواطناً سعودياً، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 1674 شخصاً، بينهم سفير موريتانيا.