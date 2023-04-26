بينهم سفير.. السعودية تنفذ أكبر عملية إجلاء رعايا من السودان
أجرت المملكة العربية السعودية، اليوم الأربعاء، أكبر عملية إجلاء لمواطنيها ورعايا الدول الأخرى من السودان، في ظل الأزمة السياسية والعسكرية الحاصلة هناك والقتال الدائر منذ أسابيع.
واستقبل قائد المنطقة الغربية وقائد الأسطول الغربي رعايا الدول الصديقة لدى وصولهم إلى جدة ضمن عملية الإجلاء السعودية من السودان.
ووصل مدينة جدة ضمن عملية الإجلاء 13 مواطناً سعودياً، كما بلغ عدد رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم اجلاؤهم نحو 1674 شخصاً، بينهم سفير موريتانيا.
وقالت قناة "الإخبارية" السعودية إنه تم تقديم الرعاية المتكاملة لكافة ركاب سفينة الإجلاء السعودية القادمة من السودان.
وساهمت مجندات وزارة الدفاع يساعدن سيدة لحظة نزولها من سفينة الإجلاء السعودية في جدة.
وذكرت وكالة أنباء السعودية "واس" أنه تم نقل رعايا الدول الأخرى عبر إحدى السفن التابعة للمملكة، وحرصت المملكة على توفير كامل الاحتياجات الأساسية للرعايا الأجانب تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى بلدانهم.
ويصل بذلك إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 2148 شخصاً (114 مواطناً سعودياً، و2034 شخصاً ينتمون إلى 62 جنسية".