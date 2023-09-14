5 قتلى إثر انفجار عبوة خلال احتجاجات على حدود قطاع غزة

تسبب انفجار عبوة ناسفة على حدود قطاع غزة بمقتل 5 أشخاص، وإصابة 19 آخرين، من بينها إصابات خطيرة، اليوم الأربعاء، خلال تظاهرة قرب السياج الإسرائيلي الفاصل.

وأطلقت القوات الإسرائيلية الرصاص الحي، وقنابل الغاز، صوب مئات المتظاهرين على الحدود الشرقية لمدينة غزة عند موقع "ملكة" العسكري.

وقالت "لجنة متابعة القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة" إن الفلسطينيين القتلى لقوا مصرعهم "خلال فعالية لإسناد ودعم الأسرى جراء انفجار عرضي لعبوة تستخدم في نشاط الإرباك الليلي".

وكان المئات من سكان المدينة وصلوا إلى "مخيم العودة" بالقرب من السياج الأمني الفاصل مع إسرائيل، بعد أن دعت الفصائل الفلسطينية لإحياء الذكرى الـ18 للانسحاب الإسرائيلي من قطاع غزة.

ورفع المشاركون أعلامًا فلسطينية، وشعارات منددة بالاحتلال الإسرائيلي، ورددوا هتافات تدعو لمزيد من عمليات المقاومة، وقال الناطق باسم غرفة العمليات المشتركة إن "تحرير غزة خطوة على طريق تحرير الضفة الغربية، والقدس، وباقي أرض فلسطين".