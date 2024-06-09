عائلة الضابط القتيل بالنصيرات ترفض حضور بن غفير لجنازته

أفادت "هيئة البث الإسرائيلية"، بأن عائلة الضابط أرنون زامورا، الذي قُتِل في عملية استعادة المحتجزين بالنصيرات، رفضت حضور الوزير بن غفير وعدد من السياسيين لجنازته.

وأشارت "هيئة البث الإسرائيلية" إلى أن من بين السياسيين الذين رفضت أسرة الضابط القتيل أرنون زامورا، حضور جنازته، وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير.

وكان بن غفير يخطط لحضور جنازة أرنون زامورا، البالغ من العمر 36 عامًا، الذي قٌتِل أمس السبت خلال عملية تحرير الأسرى الأربعة من منطقة النصيرات في وسط قطاع غزة.