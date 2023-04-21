ما هي خريطة تمركز قوات طرفي الصراع في السودان؟

كذلك يتواجد الجيش في قواعده العسكرية على أطراف العاصمة الخرطوم خصوصًا في كرري ووادي سيدنا شمال أم درمان، وفي جنوب الخرطوم عند منطقة الشجرة التي تتواجد فيها منطقة سلاح المدرعات.

الشاهد أن الجيش يعتمد بشكل أساسي في هذه الحرب على سلاح الجو واستخدام المسيّرات، وقد ظلت الطائرات "المسيّرة والانتنوف" تقذفان لليوم السادس على التوالي مواقع قوات الدعم السريع داخل العاصمة الخرطوم.

انتشار الدعم السريع

في المقابل، تبدو قوات الدعم السريع هي الأوسع انتشاراً داخل العاصمة الخرطوم، حيث تبدأ مساحة انتشارها من القيادة العامة جنوباً مروراً بمطار الخرطوم الدولي حتى نهاية شارع الستين جنوباً عند جامعة أفريقيا العالمية والمدينة الرياضية.

كما تنتشر في منطقة وسط الخرطوم الممتدة من شارع المك نمر شرقاً حتى شارع الحرية غرباً، ويقع داخل هذه المساحة القصر الجمهوري ومجلس الوزراء، وبعض الوزارات وأمانة حكومة ولاية الخرطوم.