اليمن.. "القوات الجنوبية" تشن هجوما مباغتا على الحوثيين شمالي الضالع

شنت القوات المسلحة الجنوبية في اليمن، مساء الإثنين، هجمات مباغتة على مجموعات تابعة لميليشيا الحوثي في منطقة العود شمالي محافظة الضالع. وجاءت هذه الهجمات بعد رصد تلك المجموعات وهي تستعد لشن هجوم عسكري باتجاه المناطق المحررة.

وأسفر الهجوم الذي استُخدمت فيه "صواريخ الكاتيوشا"، عن تحقيق إصابات دقيقة، إذ تسبب في تكبيد ميليشيا الحوثيين خسائر بشرية من خلال إسقاط العديد من عناصرها قتلى وجرحى، فضلًا عن إلحاق أضرار مادية بهم عبر تعطيل وتدمير آلياتهم العسكرية ومعداتهم الحربية.

ضربة استباقية

وقال الإعلام العسكري للقوات الجنوبية، في بيان له، "في ضربة استباقية نوعية، استهدفت وحدات الإسناد والدعم الحربي في القوات الجنوبية، تجمعات حوثية في بلدة شليل جنوب غربي منطقة العود".

وأضاف البيان، أن "أفراد القوات العسكرية استخدمت راجمات صواريخ الكاتيوشا، في الهجوم، والتي أمطرت أهداف العدو بوابل من النيران الدقيقة".

وأكد البيان، أن "الضربات حققت إصابات مباشرة، وألحقت خسائر بشرية ومادية جسيمة في صفوف الميليشيا الحوثية"، مبينًا أن "الأهداف كانت عبارة عن مجموعات قتالية حوثية تستعد لتنفيذ محاولة هجومية باتجاه قطاع باب غلق، قبل أن تتحول إلى أشلاء تحت نيران مقاتلينا".

وأشار إلى أن "الانفجارات هزّت المنطقة، كما شوهد بالتزامن آليات عسكرية تابعة للميليشيا، تهرع نحو الموقع المستهدف، في محاولة يائسة لانتشال قتلاها وجرحاها، في مشهد يعكس حجم الخسائر التي تكبدها العدو".

وذكر البيان، أن "بلدة شليل، تُعدّ واحدة من أبرز بؤر التطرف الحوثي في منطقة العود، حيث تمد الميليشيا بالمقاتلين العقائديين المغرر بهم، وتشير المعلومات إلى أن غالبية سكانها الحاليين، باتوا من النساء والأطفال، بعد أن فقدت معظم رجالها وشبابها في جبهات القتال الحوثية خلال السنوات الماضية".