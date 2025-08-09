"دائرة الرفض تتسع".. مسؤولون إسرائيليون بارزون ضد خطة احتلال غزة

أعلن رؤساء المؤسسات العسكرية والمخابراتية والأمنية الإسرائيلية رفضهم خطة الاحتلال الكامل لقطاع غزة، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية.

وثبَت رئيس الموساد ديدي بارنياع، والقائم بأعمال رئيس الشاباك، على موقفيهما المتحفظيْن من قرار نتنياهو احتلال غزة، في حين قال رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي: "لن أتخلى عن الرهائن، أنا أعارض اقتراح رئيس الوزراء".

وانضم هؤلاء إلى التكتل الذي يقوده رئيس الأركان إيال زامير، وعدد من القيادات البارزة في الجيش، حتى أنهم أفرغوا الخطة التي قدمها نتنياهو من مضمونها، مشددين على أنهم لن يعرّضوا حياة الأسرى والجنود للخطر، ولن يورطوا الجيش في أزمة قانون دولي بإدارة شؤون غزة عبر حكومة عسكرية، أو بقتل أعداد كبيرة من المدنيين الفلسطينيين خلال القتال في المناطق المزدحمة بمدينة غزة.

ووفق "يديعوت أحرونوت"، أفاد مصدر مطلع على التفاصيل بأن رئيس الموساد، ونائب رئيس الشاباك، وقائد إدارة أسرى الحرب في الجيش الإسرائيلي، الجنرال احتياط نيتسان ألون، أكدوا أن هناك إجراءات أنسب من هذه الخطة.

وخالف بنيامين نتنياهو بذلك تحذيرات جميع رؤساء المؤسسة الأمنية.

وقال هنغبي للوزراء: "لا أفهم كيف يمكن لشخص شاهد فيديوهات إيفياتار وروم، وكل ما نُشر سابقًا، أن يؤيد مقولة الكل أو لا شيء".

وأضاف: "لست مستعدًا للتخلي عن فرصة إنقاذ عشرة رهائن على الأقل فورًا".

وأيّد هنغبي موقف رئيس الأركان، الذي واجه في الأيام الأخيرة هجومًا من الوزراء واختلف مع نتنياهو.

وتابع: "أتفق تمامًا مع موقف رئيس الأركان القائل بأن السيطرة على مدينة غزة تُعرّض حياة الرهائن للخطر، ولذلك أعارض اقتراح رئيس الوزراء".