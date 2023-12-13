لافروف: الغرب وإسرائيل لا يريدان إنشاء دولة فلسطينية
اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية وإسرائيل بالحيلولة دون إنشاء الدولة الفلسطينية التي تنصّ عليها قرارات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن عدم إنشاء هذه الدولة سيُغذي التطرف في الشرق الأوسط.
وقال لافروف خلال كلمة ألقاها حول "تنفيذ مفاهيم السياسة الخارجية الروسية" أمام أعضاء مجلس الاتحاد الروسي: "هناك قرارات عمرها 75 عامًا بالفعل، والتي بموجبها كان ينبغي إنشاء دولة فلسطين، هذه الدولة العربية التي لم يقم أحد بإنشائها، إلى جانب دولة إسرائيل حتى الآن".
واضاف "لن يقوموا بإنشاء دولة فلسطينية... الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدون توحيد غزة مع الضفة الغربية، كما يقتضي قرار إنشاء الدولة".
وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن إسرائيل، رغم مناشدات روسيا وعدد من الدول الأخرى، تواصل "بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".
في المقابل شدّد لافروف على أن الرئيس فلاديمير بوتين "دائما في اتصالاته مع الإسرائيليين والدول العربية الأخرى يؤكد، أنه يجب علينا جميعا منع الخطوات التي من شأنها تعريض أمن إسرائيل للخطر".
وحذّر لافروف من خطورة عدم إنشاء دولة فلسطينية قائلا إنه "على مدى سنوات عديدة، تحدّثتُ مع زملائي الإسرائيليين، وكل من كان في هذا المنصب تقريبًا، في مثل هذه المحادثات الصريحة، مع الأخذ في الاعتبار موقف إسرائيل المتشدد بشأن القضية الفلسطينية.. قلت: إن عدم التوصّل إلى تسوية تؤدي إلى إنشاء دولة فلسطينية. ربما سيكون هذا العامل الوحيد والأكثر أهمية الذي يغذي التطرف في جميع أنحاء الشرق الأوسط".
وشدّد وزير الخارجية الروسي على أن موسكو "لن توافق أبدًا على أي اتفاقيات من شأنها أن تقوّض أو تنتهك أمن إسرائيل. ولكننا مقتنعون أيضًا بأن هذا الأمن لا يمكن ضمانه إلا وفقًا لقرارات الأمم المتحدة، التي تفترض وتتطلب أنه بجانب هذه الدولة، يجب أيضًا أن تكون هناك دولة فلسطينية، يعيشون بحسن جوار مع بعضهما البعض ومع جميع الدول المجاورة".