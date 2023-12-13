لافروف: الغرب وإسرائيل لا يريدان إنشاء دولة فلسطينية

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، الدول الغربية وإسرائيل بالحيلولة دون إنشاء الدولة الفلسطينية التي تنصّ عليها قرارات الأمم المتحدة، مشيرًا إلى أن عدم إنشاء هذه الدولة سيُغذي التطرف في الشرق الأوسط.

وقال لافروف خلال كلمة ألقاها حول "تنفيذ مفاهيم السياسة الخارجية الروسية" أمام أعضاء مجلس الاتحاد الروسي: "هناك قرارات عمرها 75 عامًا بالفعل، والتي بموجبها كان ينبغي إنشاء دولة فلسطين، هذه الدولة العربية التي لم يقم أحد بإنشائها، إلى جانب دولة إسرائيل حتى الآن".

واضاف "لن يقوموا بإنشاء دولة فلسطينية... الغرب والقيادة الإسرائيلية الحالية لا يريدون توحيد غزة مع الضفة الغربية، كما يقتضي قرار إنشاء الدولة".

وأشار وزير الخارجية الروسي إلى أن إسرائيل، رغم مناشدات روسيا وعدد من الدول الأخرى، تواصل "بناء المستوطنات في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية".