استمرار العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزة
استمرار العملية البرية للجيش الإسرائيلي في غزةرويترز

مقتل وزير الأوقاف الفلسطيني السابق يوسف سلامة في قصف إسرائيلي

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق الشيخ يوسف سلامة؛ ما أدى لمقتله برفقة عدد من أفراد أسرته في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د.خليل الدقران إن قصفًا إسرائيليًّا استهدف منزل وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق الشيخ يوسف سلامة؛ ما أدى لمقتله وعدد من أفراد أسرته على الفور.

وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، يوسف سلامة
وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق، يوسف سلامةوفا

وأضاف الدقران في حديث خاص لـ"إرم نيوز" أن الشيخ سلامة وصل إلى المستشفى جثة هامدة، وما زالت طواقم الإسعاف التابعة للمستشفى تنقل الإصابات من مكان الاستهداف.. مشيرًا إلى وجود عدد كبير من القتلى والجرحى.

طوفان الأقصى
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