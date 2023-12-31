مقتل وزير الأوقاف الفلسطيني السابق يوسف سلامة في قصف إسرائيلي

قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية منزل وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق الشيخ يوسف سلامة؛ ما أدى لمقتله برفقة عدد من أفراد أسرته في مخيم المغازي وسط قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم مستشفى شهداء الأقصى ومشرف أقسام الاستقبال والطوارئ د.خليل الدقران إن قصفًا إسرائيليًّا استهدف منزل وزير الأوقاف والشؤون الدينية الأسبق الشيخ يوسف سلامة؛ ما أدى لمقتله وعدد من أفراد أسرته على الفور.