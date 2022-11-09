السودان.. "البجا" يفعل "حق تقرير مصير" الشرق ويشكل حكومة



أعلن مجلس نظارات "البجا والعموديات" المستقلة شرق السودان يوم الأربعاء، تفعيل "حق تقرير مصير" المنطقة وتشكيل حكومة منتصف الشهر الجاري.

وقال المجلس في بيان، "نعلن أننا السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم"، مؤكدا عدم اعترافه "بحكومة الخرطوم ولا بأي سلطة أو مؤسسة أو إدارة مركزية أخرى، قبل التوصل إلى اتفاق بين سلطة الإقليم وحكومة السودان".

وأوضح المجلس في بيان أنه "السلطة السيادية المعترف بها لدى شعب الإقليم والمفوضة رسميا من هذا الشعب في عقد اجتماعي مشهود في سنكات".

وأشار إلى أن "الهيئة العليا للمجلس هي البرلمان التشريعي العرفي للإقليم، وأن اللجنة السيادية لتقرير المصير بلجانها المتخصصة هي الحكومة الوزارية التنفيذية المؤقتة للإقليم، وأن الملكية العرفية للأرض هي أساس ملكية الأرض في الإقليم إلى حين قيام سلطة تداولية دائمة".

وأعلن عن "تكوين الهيئة السيادية لتقرير مصير البجا لاستخدام حق تقرير المصير المكفول قانونا، وهو القرار رقم (11) من قرارات مؤتمر سنكات 2020".

وأكد المجلس "عدم المشاركة في أي تسوية أو حكومة تتم قبل إلغاء مسار الشرق وقبل أن يصل البجا إلى اتفاق سياسي دستوري يوقع مع حكومة السودان في منبر تفاوضي منفصل".

وتابع: "لن نقبل نتائج أي تسوية تجري الآن ثنائية كانت أو أكثر مالم تتضمن مجلس وقرارات مؤتمر سنكات 2020".

وقد قرر "عدم المشاركة في أي تحالف مركزي خرطومي على حد تعبيره لا يستصحب قضيته، ومن هنا فقد بات معلنا أنه ليس عضواً في مبادرة نداء السودان أو تحالف الحرية والتغيير - التوافق الوطني".

وشدد على "حق سلطة الإقليم المؤقتة في إقامة مؤسسات حكم ذاتي متعددة للحكم والإدارة وتصريف الأمور، وبناء قوات عسكرية نظامية للدفاع عن الشعب وعن الحقوق وللقيام بالدور الأمني والشرطي في الإقليم".

وأطلق مجلس البجا نداء "لجميع مكونات المجتمع الدولي ومنظمات الإنسان الأممية لاحترام حقوق وقرارات شعبه نحو حقه الطبيعي ونحو التحرر والانعتاق والنماء".

وكان رئيس المجلس الأعلى "لنظارات البجا والعموديات المستقلة" محمد الأمين تِرِك، قد قال في تموز/يوليو الماضي، إنه سيعلن حق تقرير مصير شرق السودان في حال عدم تنفيذ الحكومة مخرجات مؤتمر "سنكات" الذي عقد قبل عامين.

وأمهل ترك الحكومة فترة 4 أشهر وصفها بالكافية لتنفيذات مقررات المؤتمر، وأكد أنه "في حالة عدم تنفيذ مقررات مؤتمر سنكات الأول سيُعلن حق تقرير المصير لشرق السودان ودولة البجا".