تهديد حوثي للسفن التي لا تعرف عن نفسها في مسرح العمليات (فيديو)

هددت ميليشيا الحوثي، فجر اليوم الجمعة، السفن المدنية والعسكرية، التي لا تعرف عن نفسها بأنها ستتحمل مسؤولية ذلك وأنها ستجعل نفسها عرضة للاستهداف.

ودَعت الميليشيا الشركات والسفن المدنية والعسكرية التي تتواجد في مسرح العمليات في البحرين الأحمر والعربي أو تعبر منهما إلى ضرورة التعريف عن نفسها وكشف هويتها وإلا فإنها ستكون عرضة للاستهداف وتتحمل كامل المسؤولية.

وقال متحدث باسم ميليشيا الحوثي، في بيان: "ندعو الشركات والسفن الموجودة في مسرح العمليات إلى ضرورة التعريف عن نفسها وعدم التعريف سيجعلها عرضة للاستهداف وتحميلها كامل المسؤولية".

وأعلن المتحدث بأن الميليشيا نفذت "عملية عسكرية نوعية بصاروخ باليستي فرط صوتي نوع (فلسطين 2) الانشطاري متعدد الرؤوس ضد عدة أهداف حساسة في منطقة يافا"، مؤكداً أن "العملية حققت أهدافها وتسببت بتوقيف الحركة في مطار اللد".

وأكد العميد يحيى سريع أن "الدفاعات الجوية تصدت لعدد من التشكيلات القتالية الإسرائيلية بصواريخ أرض - جو وأفشلت جزءاً من العدوان".