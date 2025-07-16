الجيش الإسرائيلي يعلن تصفية "خلية" في جباليا

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه تمكن من القضاء على "خلية فلسطينية" في جباليا بقطاع غزة قال إنها كانت تطلق صواريخ مضادة للدبابات.

وأفاد الجيش الإسرائيلي، في بيان الأربعاء، بأن قواته في القيادة الجنوبية تواصل عملياتها، بتوجيه من الاستخبارات العسكرية وجهاز الشاباك، ضد "التنظيمات" في جميع أنحاء قطاع غزة.

وأشار إلى أنه خلال عملية للواء 401 في جباليا، أطلق عناصر صاروخًا مضادًا للدبابات على دبابة، دون وقوع إصابات.

وأضاف البيان: "هاجمت القوات الإسرائيلية الخلية التي تطلق النيران.. وهاجم اللواء 401 الخلية وقضى عليها في غضون دقائق".

وذكر البيان أن قوات اللواء 646 التابعة للفرقة 99 دمرت موقعًا لإطلاق الصواريخ على قطاع غزة، وقضت على عدد من العناصر الذين كانوا يعملون على زرع متفجرات في المنطقة.

وخلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، هاجم سلاح الجو الإسرائيلي أكثر من 120 هدفًا في جميع أنحاء قطاع غزة، بالتعاون مع القوات البرية.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف "خلايا" ومباني عسكرية، ومستودعات أسلحة، وطرقًا تحت الأرض، وبنى تحتية أخرى.

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وكانت تحقيقات أولية صدرت عن الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل ثلاثة من جنوده في تفجير دبابة، أشارت إلى انفجار قنبلة تحت قدم أحد الجنود خلال تدريب وليس من خلال استهداف للدبابة أو عبوة ناسفة.

وقال مراقبون إن هذه محاولة من الجيش الإسرائيلي لنفي دور الفصائل الفلسطينية في تكرار "الكوارث العملياتية" التي وقع فيها خلال الفترة الأخيرة، وراح جراءها أعداد من القتلى والجرحى.