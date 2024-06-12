العراق.. حريق "ضخم" يلتهم مستودعات وصهاريج نقل نفط (فيديو)

أفادت مصادر عراقية بأن حريقا ضخما وقع في أربيل عاصمة إقليم كردستان، اليوم الأربعاء التهم عددا من صهاريج نقل الوقود، كما طال مصفاة نفطية ومستودعات للنفط الخام.

وقال مصدر من الدفاع المدني في إقليم كردستان العراق لـ"إرم نيوز": "اندلع حريق كبير في محافظة أربيل، طال 6 خزانات للنفط، وعملت فرق من الدفاع المدني أثناء وصلوها على إخماد الحريق والسيطرة على النيران".

ونقلت وكالة "شفق نيوز"، في وقت سابق، عن مصدر قوله، إن الحريق اندلع قرابة الساعة الثامنة والنصف مساء في مصفاة نفط على طريق كوير – أربيل، وهرعت فرق الدفاع المدني لمكافحة النيران وإخمادها.