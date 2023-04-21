المنظمة الدولية للهجرة تعلن مقتل أحد موظفيها في السودان

أعلنت المنظمة الدولية للهجرة أنّ أحد موظفيها قُتل في المعارك في مدينة الأُبيّض بجنوب السودان، الجمعة؛ بعدما علقت مركبته وسط تبادل لإطلاق النار.

وهذا الموظف هو رابع موظف لدى الأمم المتحدة يُقتل منذ بدء النزاع في السودان، السبت، إذ قُتل ثلاثة موظفين لدى برنامج الأغذية العالمي في ولاية شمال دارفور.

وقال رئيس المنظمة أنتونيو فيتورينو في بيان: "بقلب حزين أؤكد وفاة موظف كرّس نفسه في المنظمة الدولية للهجرة في السودان، صباح اليوم (الجمعة)؛ بعد أن علقت السيارة التي كان يستقلّها مع أسرته جنوب مدينة الأُبيّض وسط تبادل لإطلاق النار بين طرفين متحاربين".