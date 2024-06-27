3 عوامل خفّضت سقف التهديد الإسرائيلي بالقضاء على حماس

أثار مسؤولون إسرائيليون عاصفة من الجدل، عكستها وسائل الإعلام العبرية خلال الأيام الماضية، حين تحدثوا عن استحالة القضاء على حركة حماس بشكل كلي.

ويتناقض هذا التوجه مع نهج رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وائتلافه اليميني المتطرف، الرامي لتحقيق "النصر الكامل" على الحركة الفلسطينية.

وذكر وزير الزراعة الإسرائيلي، رئيس "الشاباك" الأسبق، آفي ديختر، اليوم الخميس، أن إسرائيل "بعيدة عن تدمير حماس كسلطة"، رغم زعمه بأن تدمير قدراتها العسكرية "بلغ مراحل متقدمة".

وفي اليومين الماضيين، أثار مستشار الأمن القومي الإسرائيلي، تساحي هنغبي، حالة من الجدل، عقب قوله في مؤتمر هرتسيليا، إن "حماس فكرة لا يمكن القضاء عليها".

وأضاف أنه "يتعين وجود بديل لفكرة حماس، وأن الأيام المقبلة ستشهد إعلان السياسات التي ستجسد تلك الفكرة".

وسبق الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، كل من ديختر وهنغبي، حين ذكر الأسبوع الماضي، أن "الحديث عن تدمير حماس بشكل كلي أشبه بذر الرماد في عيون الجمهور الإسرائيلي".

وتترك تلك التصريحات انطباعات بأن هناك اتجاها ممنهجا يسعى إلى تخفيض سقف طموح الإسرائيليين بشأن القضاء على حماس بالكامل، عقب الحرب الدائرة منذ 9 أشهر في قطاع غزة، مع أن ظهور هذا الاتجاه يبقى محل شكوك بشأن أهدافه.