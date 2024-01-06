استنفار دبلوماسي إسرائيلي لمواجهة دعوى جنوب أفريقيا

أصدرت وزارة الخارجية الإسرائيلية تعليمات إلى سفاراتها بالضغط على الدبلوماسيين والسياسيين في الدول المضيفة، للإدلاء ببيانات ضد دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، التي تتهمها بممارسة الإبادة الجماعية في غزة، بحسب ما أفاد موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وبحسب الموقع، جاء في برقية عاجلة، تمّ تعميمها على السلك الدبلوماسي الإسرائيلي، أن "الهدف الإستراتيجي لإسرائيل هو أن ترفض المحكمة طلب إصدار أمر قضائي بوقف إطلاق النار، والامتناع عن اعتبار تصرفات تل أبيب في غزة إبادة جماعية، والاعتراف بأن الجيش الإسرائيلي يشن عملياته في هذه المنطقة وفقًا للقانون الدولي".

وقال إنه "قد يكون لقرار المحكمة في حال صدوره ضد إسرائيل، عواقب محتملة كبيرة ليس فقط في العالم القانوني، ولكن على علاقات إسرائيل الثنائية والمتعددة الأطراف، فضلاً عن ارتباطاتها الاقتصادية والأمنية".

ووفقًا للبرقية، قالت الوزارة، "نطلب بيانًا عامًا فوريًا لا لبس فيه على النحو التالي، بلدكم يرفض علنًا وبشكل واضح اتهامات دعوى جنوب أفريقيا الأكثر شناعة وسخافة، التي لا أساس لها ضد إسرائيل".

وأشارت الوزارة إلى أنه "وفقًا لاتفاقية العام 1948، يتم تعريف الإبادة الجماعية على أنها خلق ظروف لا تسمح للسكان بالبقاء على قيد الحياة، إلى جانب نية تدميرهم. وفي هذا الصدد، تدعو الوزارة إلى تصريحات تؤكد على أن إسرائيل تبذل جهودًا لزيادة المساعدات الإنسانية لسكان غزة، وتقليل عدد الضحايا المدنيين بينهم".

وصدرت تعليمات للسفراء الإسرائيليين بتلقي الإفادات، قبل 11 يناير/كانون الثاني الجاري، عندما تبدأ جلسات الاستماع في القضية، فيما سيرسل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رسائل ذات محتوى مماثل إلى العشرات من زعماء العالم بهذا الخصوص.