حرب السودان.. نساء في أتون الاغتصاب (فيديو)

تعاني المرأة السودانية من أخطار وأوضاع مأساوية ناجمة عن الصراع الدائر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف أبريل/نيسان الماضي.

وأكد شاهد عيان، لـ"إرم نيوز"، تعرُّض امرأة أمام عينيه لاغتصاب من قبل أحد أطراف النزاع المسلح في منطقة كافوري بمدينة الخرطوم بحري، في صورة مأساوية يصعب وصفها.

وتعرَّضت نساء عدة لانتهاكات تحت تهديد السلاح من طرفي الصراع تخلق معاناة نفسية تستعصي على الحل وتترك أثرًا لا ينمحي.